İsrail: İran'a saldırıları en az 3 hafta daha sürdüreceğiz

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İSRAİL: SALDIRILARI EN AZ 3 HAFTA DAHA SÜRDÜRECEĞİZ

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ilerleyen 3 hafta için kapsamlı saldırı planlarının olduğunu belirtti.

ABD'li yayın kuruluşu CNN'e konuşan Defrin, "ABD'li müttefiklerimizle koordinasyon halinde en azından yaklaşık 3 hafta sonra kutlanacak Hamursuz Bayramı'na kadar planlarımız hazır. Ayrıca bundan sonraki 3 haftayı da içeren daha kapsamlı planlarımız var" ifadelerini kullandı.

Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı Hamursuz Bayramı bu yıl 1 Nisan'da başlayacak.