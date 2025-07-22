Suudi Arabistan basını: İsrail ve Suriye görüşmelerinde Türkiye ile ABD arabuluculuk yaptı

İsrail ve Suriye, geçtiğimiz hafta Şam'a yönelik saldırıların ve Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan çatışmaların ardından güvenlik konularındaki görüşmeleri yeniden başlattı.

Suudi Arabistan'ın Al-Hadath kanalının haberine göre görüşmelerin Türkiye ile ABD'nin arabuluculuğunda sürdüğü belirtildi.

İSRAİL HEYETİNİN BAKÜ'YE GİTMESİ BEKLENİYOR

İsrail heyetinin Suriye ile varılan mutabakatları sonuçlandırmak üzere yakında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmesinin beklendiği ifade edildi.

Ancak İsrail'in şu anda Suriye'deki saldırılarını durdurma taahhüdünde bulunmadığı ve İsrail-Suriye sınırında silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulmasını, sınır boyunca tampon bölgede kalıcı bir İsrail varlığı talep ettiği belirtiliyor.