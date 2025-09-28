Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'dan bölge ülkelerine İsrail uyarısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Suud, BM Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmada, Gazze’deki insani krize ve uluslararası toplumun eylemsizliğine tepki gösterdi.

Filistin halkının çektiği acıların ve uluslararası raporlarda kıtlık olarak geçen Gazze'deki eşi görülmemiş insani krizin "BM ilkelerine ve uluslararası insani hukuka aykırı" olduğunu vurgulayan Al Suud, "İşgal güçlerinin açlık, zorla yerinden etme ve sistematik şekilde öldürme dahil acımasız ve kontrolsüz uygulamaları Filistinlilerin haklarının açıkça ihlal edildiğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"FİLİSTİN HALKININ YASAL HAKLARI GÖZ ARDI EDİLİYOR"

Söz konusu ihlallerin "Filistin halkının tarihi ve yasal haklarını tamamen göz ardı ederek, onların meşru haklarını ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığını" hatırlatan Al Suud, Filistin sorununun hukuk ve uluslararası meşruiyet çerçeveleri dışında ele alınmasının bölgedeki şiddeti uzattığını ve acıları derinleştirdiğini vurguladı.

"BÖLGESEL SORUNLARA YOL AÇACAK"

Gazze’ye yönelik askeri operasyonların güvenlik ve barışa katkı sağlamadığını ve Filistin sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulmanın zamanının geldiğini belirten Al Suud, "Uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığını ve ihlallerini sona erdirmek için kararlı adımlar atmaması, bölgesel ve küresel olarak daha fazla istikrarsızlığa ve güvensizliğe yol açacaktır" uyarısında bulundu.

İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINADI

Uluslararası toplumun eylemsizliğinin ağır sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Al Suud, savaş suçları ile soykırım eylemlerinin artabileceğine dikkat çekti.

Tüm ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağıran Al Suud, Katar'a yönelik saldırıları da dahil olmak üzere İsrail’in uluslar hukuku ihlal eden tüm saldırılarını kınadı.