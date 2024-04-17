Suudi Arabistan: Dünya, 33 binden fazla Filistinlinin öldürülmesini görmezden geliyor Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Gazze'de öldürülen on binlerce sivilin durumuna göz yumulduğunu belirtti.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, dünyanın Gazze'de yaşanan ölümleri görmezden geldiğini söyledi.

Bin Ferhan, İsrail saldırıları sonucu yaşanan on binlerce can kaybına dikkati çekti.

Suudi Bakan, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde artan Filistinli ölümlerine karşı uluslararası toplumun gösterdiği "çifte standardı" ve "kayıtsızlığı" eleştirdi.

Bin Ferhan, bu açıklamayı Pakistanlı mevkidaşı Ishaq Dar ile İslamabad'da düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

"Dünya görmezden geliyor"

Ölümlere ilişkin bin Ferhan, şu ifadeleri kullandı:

Dünya, Gazze'de 33 binden fazla Filistinlinin öldürülmesini görmezden geliyor, ancak burada altı yabancı yardım görevlisinin öldürülmesinden etkileniyor.

"Daha fazla çatışma istemiyoruz"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları da "yetersiz" diyerek eleştirerek yardımların hızlandırılması çağrısında bulundu.

Middle East Monitor'un aktardığına göre, ateşkesin şart olduğunu vurgulayan Faysal bin Ferhan, "Çünkü bölgede daha fazla çatışma istemiyoruz." diye ekledi.

İsrail saldırılarının bilançosu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 33 bin 843'e yükseldiğini bildirdi.

7 Ekim'den bu yana devam eden bombardımanlarda 76 bin 575 yaralanmanın yaşandığı kaydedildi.