Suudi Arabistan: Filistin'le barış olmadan İsrail'le bağ kurmayacağız

Riyad'dan yapılan açıklamada, Tel Aviv ile normalleşme için Filistin şartı koşuldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşması sonrasında yaptığı açıklamada, başka Arap ülkeleriyle de anlaşacaklarını söyledi.

Gözler, Suudi Arabistan'a çevrildi. Riyad'ın, Tel Aviv ile normalleşecek olan sıradaki yönetim olduğu yorumları yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail ile normalleşecekleri yönündeki iddiaları yalanladı.

İSRAİL İDDİALARINA RET

Bin Ferhan, "Suudi Arabistan, Filistinlilerle barış sağlanana kadar İsrail yetkilileriyle ilişki kurmama politikasını sürdürüyor." dedi.

Suudi bakanın sözleri, bir Suudi yetkilinin BAE-İsrail normalleşesi hakkındaki ilk yorum olarak kayıtlara geçti. Bin Ferhan, "Suudi Arabistan, Arap Barış Girişimleri'ne dayalı stratejik bir seçenek olarak barışa olan bağlılığını teyit ediyor." diye konuştu.

Arap Barış Girişimi, İsrail'in 1967 öncesi sınırlara tamamen çekilmesini içeriyor.

Faysal bin Ferhan

"İSRAİL-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ GİZLİCE GELİŞTİ"

Bin Ferhan ayrıca, İsrail'in tek taraflı ilhak ve yerleşim yerleri inşa etme politikalarının gayrimeşru olduğunu ve iki devletli çözüme zarar verdiğini söyledi.

İsrail basınından Jerusalem Post'a göre, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki bağlar, bu ülkelerin İran'ı ortak düşman görme ışığında son yıllarda perde arkasında büyüdü.

KUSHNER: "İSRAİL-SUUDİ ARABİSTAN NORMALLEŞMESİ KAÇINILMAZ"

CNBC televizyonuna açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan'ın, diğer bazı Körfez ülkelerinden sonra İsrail ile açık ilişkiler kurabileceğini ifade etmişti.

Kushner, "İsrail ile ilerlemek isteyen başka ülkeler olduğunu düşünüyorum. Suudi Arabistan ve İsrail'in ilişkilerinin tamamen normalleşmesinin kaçınılmaz olduğunu ve birçok şeyi yapabileceklerini düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.

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