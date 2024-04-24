Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı Kral Selman, rutin kontroller çerçevesinde hastaneye götürüldü. Veliaht Prens Selman, babasına sağlık ve afiyet diledi.

AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, sağlık kontrolleri kapsamında hastaneye kaldırıldı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın babası Kral Selman'a uygulanacak kontrollerin "rutin" olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, 88 yaşındaki Kral Selman'ın Cidde'deki Kral Faysal Hastanesi'nde kontrollerden geçeceği belirtildi.

Babasına sağlık temennisinde bulundu

Veliaht Prens Selman da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, benzer bilgileri paylaşarak Kral için sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.

1935 doğumlu

Aralık 1935 doğumlu Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 2015'ten bu yana ülke yönetimini elinde bulunduruyor.

Safra kesesinden ameliyat oldu

Suudi Arabistan Kralı Selman, geçtiğimiz yıl da bazı tıbbi tetkikler yaptırmak amacıyla hastaneye yatırılmıştı.

Suudi Kral ayrıca, 20 Temmuz 2020'de bazı tıbbi kontrolden geçmek üzere hastaneye kaldırılmış, 3 gün sonra safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçirmişti.