Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, sağlık kontrolleri kapsamında hastaneye kaldırıldı.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın babası Kral Selman'a uygulanacak kontrollerin "rutin" olduğu belirtildi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, 88 yaşındaki Kral Selman'ın Cidde'deki Kral Faysal Hastanesi'nde kontrollerden geçeceği belirtildi.
Babasına sağlık temennisinde bulundu
Veliaht Prens Selman da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, benzer bilgileri paylaşarak Kral için sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.
1935 doğumlu
Aralık 1935 doğumlu Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 2015'ten bu yana ülke yönetimini elinde bulunduruyor.
Safra kesesinden ameliyat oldu
Suudi Arabistan Kralı Selman, geçtiğimiz yıl da bazı tıbbi tetkikler yaptırmak amacıyla hastaneye yatırılmıştı.
Suudi Kral ayrıca, 20 Temmuz 2020'de bazı tıbbi kontrolden geçmek üzere hastaneye kaldırılmış, 3 gün sonra safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçirmişti.
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