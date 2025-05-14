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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük Orta Doğu ziyareti için Suudi Arabistan'a ulaştı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından şahsen karşılanan Trump, görkemli bir törenle Kraliyet Sarayı'nda konuk edildi.

Suudi yetkililer, ilk resmi yurt dışı ziyaretini kendi ülkelerine gerçekleştiren Trump için alışılmadık derecede kişisel bir karşılama düzenledi.

MOBİL MCDONALD'S ŞUBESİ KURDULAR

Donald Trump, fast fooda olan bağımlılığıyla biliniyor.

İlk döneminde resmi ziyarete gelen liderlere dahi hamburger servis ettirmesiyle tanınan Trump için Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı bahçesine, mobil McDonald's şubesi kuruldu.

HAMBURGER BAĞIMLISI

Trump fast food bağımlılığını kabul etmese de kişisel konutundaki ve Beyaz Saray'daki aşçıları, başkanın güne McDonald's'tan Big Mac yemeden başlayamadığını dile getiriyor.

OVAL OFİS'E KOLA DÜĞMESİ KURDURDU

Trump'ın tipik bir öğününün iki Big Mac, iki Filet-O-Fish ve bir çikolatalı milkshake içerdiği, bunun yaklaşık 2 bin 430 kalori olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca Trump'ın, Oval Ofis'te bir diyet kola düğmesi kurdurduğu da biliniyor.

HAMBURGER VE MİLKSHAKE VAZGEÇİLMEZİ

Ayrıca ikinci döneminin başlarında, Trump'ın diyet listesi sızdırılmıştı.

Başkan Trump'ın günlük diyet programı ise şöyle:

KAHVALTI: Genellikle kahvaltı yapmaz. Çok aç olursa pastırma ve yumurta yer.

ÖĞLE: Çoğunlukla öğle yemeklerini de atlar. Yemek isterse köfteli sandviç tercih eder.

AKŞAM: 2 adet hamburger, 2 adet balıklı sandviç ve çikolatalı milkshake.

İÇECEKLER: Çoğunlukla kola, sık olarak alkol oranı yüksek soğuk içecekler tüketir.