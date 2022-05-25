Suudi Arabistan: Petrol fiyatlarına karşı daha fazla adım atmayacağız

Dışişleri Bakanı Faisal Bin Farhan, petrol arzının nispeten dengede olduğunu söyledi. Suudi yetkili, ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı enerji krizini beraberinde getirirken, petrol fiyatları varil başına 110 doları aştı.

Petroldeki dalgalanma sonrası gözler, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'a çevrildi.

"Petrol sıkıntısı yok"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal Bin Farhan, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılarak konuyu değerlendirdi.

Artan fiyatlar karşısında Riyad yönetiminin tavrını anlatan bin Farhan, "Bildiğimiz kadarıyla petrol sıkıntısı yok." dedi.

Riyad: Elimizden geleni yaptık

Bin Farhan, "Krallık elinden geleni yaptı" diyerek, yükselen petrol fiyatlarını frenlemek için daha fazla adım atmayacaklarını sinyalini verdi.

Ham petrol fiyatları, Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın da etkisiyle geçen yıla göre yaklaşık yüzde 70 arttı.

"Petrol arzı nispeten dengede"

Dışişeri Bakanı bin Farhan, "Bizim değerlendirmemiz, şu anda petrol arzının nispeten dengede olduğu yönünde." ifadesini kullandı.

Business Insider'ın haberine göre, aynı Suudi yetkili, durumun piyasaya varil sağlamaktan "çok daha karmaşık" olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'ın daha fazla petrol tedarik etmeyeceği imasında bulundu.

"Arzdan ziyade daha fazla yatırım şart"

Faisal Bin Farhan ayrıca, yükselen enerji fiyatlarının çözümünün arz artışından ziyade rafinerilere daha fazla yatırım yapmak olduğunu savundu.

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yaz zor olacak çünkü yaz aylarında petrol talebi artıyor." denilmişti.