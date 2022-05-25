Petrol
111.96
1.15%
Euro
17.41
0.66%
Dolar
16.3382
1.63%
Altın
973.12
0.71%
Borsa
2401
0.00%
Bitcoin
484.819
2.21%
BTXN Coin
13.19
-0.60%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Suudi Arabistan: Petrol fiyatlarına karşı daha fazla adım atmayacağız

    Dışişleri Bakanı Faisal Bin Farhan, petrol arzının nispeten dengede olduğunu söyledi. Suudi yetkili, ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 16:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suudi Arabistan: Petrol fiyatlarına karşı daha fazla adım atmayacağız

    Rusya-Ukrayna savaşı enerji krizini beraberinde getirirken, petrol fiyatları varil başına 110 doları aştı.

    Petroldeki dalgalanma sonrası gözler, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'a çevrildi.

    "Petrol sıkıntısı yok"

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal Bin Farhan, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılarak konuyu değerlendirdi.

    Artan fiyatlar karşısında Riyad yönetiminin tavrını anlatan bin Farhan, "Bildiğimiz kadarıyla petrol sıkıntısı yok." dedi.

    Riyad: Elimizden geleni yaptık

    Bin Farhan, "Krallık elinden geleni yaptı" diyerek, yükselen petrol fiyatlarını frenlemek için daha fazla adım atmayacaklarını sinyalini verdi.

    Ham petrol fiyatları, Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın da etkisiyle geçen yıla göre yaklaşık yüzde 70 arttı.

    "Petrol arzı nispeten dengede"

    Dışişeri Bakanı bin Farhan, "Bizim değerlendirmemiz, şu anda petrol arzının nispeten dengede olduğu yönünde." ifadesini kullandı.

    Business Insider'ın haberine göre, aynı Suudi yetkili, durumun piyasaya varil sağlamaktan "çok daha karmaşık" olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'ın daha fazla petrol tedarik etmeyeceği imasında bulundu.

    Suudi Arabistan: Petrol fiyatlarına karşı daha fazla adım atmayacağız #1

    "Arzdan ziyade daha fazla yatırım şart"

    Faisal Bin Farhan ayrıca, yükselen enerji fiyatlarının çözümünün arz artışından ziyade rafinerilere daha fazla yatırım yapmak olduğunu savundu.

    Uluslararası Enerji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yaz zor olacak çünkü yaz aylarında petrol talebi artıyor." denilmişti.


    İlginizi Çekebilir

    Dışişleri Bakanlığı lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022
    Gündem

    Dışişleri Bakanlığı lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

    Volkswagen Tiguan Mayıs 2022 güncel fiyat listesi
    Otomobil

    Volkswagen Tiguan Mayıs 2022 güncel fiyat listesi

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir