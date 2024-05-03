Üretici enflasyonu yıllık yüzde 55,66 oldu TÜİK, bugün Nisan 2024 tarihli Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni paylaştı. Yİ-ÜFE nisanda aylık yüzde 3,60 artarak yıllık yüzde 55,66'ya ulaştı.

AA

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı önemli verilerden birisi de Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,60 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,83 artış gösterdi.

İmalat ürünlerinde yıllık yüzde 60,03 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 74,68 artış, imalatta yüzde 60,03 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,79 artış ve su temininde yüzde 66,71 artış olarak gerçekleşti.

Enerjide yıllık yüzde 29,84 artış

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 54,88 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,83 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,35 artış, enerjide yüzde 29,84 artış ve sermaye mallarında yüzde 66,33 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,26 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,51 artış, imalatta yüzde 3,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,30 artış ve su temininde yüzde 1,93 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,63 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,77 artış, enerjide yüzde 5,08 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,98 artış olarak gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)