Suudi Arabistan Ticaret Odaları'ndan Türkiye'ye boykot çağrısı

Türkiye ile gerilimi artırma peşinde koşan Riyad'dan yeni bir açıklama geldi. Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Aclan, Türk ürünlerinin boykot edilmesini istedi.

Son dönemde Körfez ülkelerinin ardından İsrail ile normalleşme sinyalleri veren Suudi Arabistan, Türkiye'yi karşısına aldı.

Türkiye'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi olayının arka planını aydınlatma girişimleri Suudi Arabistan'ı rahatsız etti.

TÜRK ÜRÜNLERİNE BOYKOT İSTEDİ

Riyad'dan peş peşe Türkiye'ye ve Türk ürünlerine yönelik boykot çağrısı yapılıyor. Bunun son örneğine, Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Aclan Al Aclan imza attı.

Daha önce de ülkedeki vatandaşlardan Türk mallarını boykot etmelerini isteyen Aclan, çağrısını tekrarladı.

Suudi yetkili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"YATIRIMA, İTHALATA, TURİZME HAYIR"

"Kesin ve net bir şekilde söylüyorum: Yatırıma hayır, ithalata hayır, turizme hayır. Vatandaşlar ve iş adamları olarak, Türk olan hiçbir şeyle işimiz olmayacak.

Hatta Krallık'ta çalışan Türk şirketleriyle bile çalışmama çağrısı yapıyorum. Bu da liderliğimize ve ülkemize karşı devam eden Türk düşmanlığı ve hakaretine karşı vereceğimiz en asgari yanıttır."