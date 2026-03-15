Suudi Arabistan, ülkenin doğusunda 3 İHA imha edildiğini duyurdu

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 16. gününde.

Orta Doğu'yu birbirine katan savaş çevre coğrafyaları da içine aldı.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Bu kapsamda, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, gerçekleştirilen saldırının kontrol altına alındığı duyuruldu.

"3 İNSANSIZ HAVA ARACI İMHA EDİLDİ"

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Doğu bölgesinde 3 insansız hava aracı (İHA) önlenerek imha edildi” denildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.