Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Kuveyt'te

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah karşıladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 14 Aralık'ta ülkesinde düzenlenmesi planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesi çıktığı Körfez turu devam ediyor.

Körfez turuna Umman'dan başlayan Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn temaslarının ardından bugün Kuveyt'e geldi.

KUVEYT VELİAHT PRENSİ KARŞILADI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, Kuveyt Emirlik Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılandı.

İKİLİ VE BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

İkili, bölgesel konular ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda ortak iş birliğinin yanı sıra Körfez halklarının ortak çıkarlarına hizmet için Körfez İşbirliği Konseyinden (KİK) beklentileri geliştirmenin yollarını masaya yatırdı.

KUVEYT EMİRİ'NDEN BİN SELMAN'A ŞEREF MADALYASI

Görüşmede Kuveyt Emiri Sabah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a Kuveyt'in en yüksek nişanı olan ve sadece devlet ziyaretlerinde verilen şeref madalyası "Mübarek el-Kebir"i takdim etti.