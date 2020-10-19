Dolar
7.8975
-0.4512%
Euro
9.3077
0.1247%
Altın
1908.45
0.4732%
Borsa
1208.61
1.3313%
G. Altın
484.845
0.0484%
Bitcoin
92049.98
2.4019%
EXEN Coin
11.57
-1.44%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C
    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a 'Siyon Dostları' ödülü

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a 'Siyon Dostları' ödülü

    Siyon Dostları Müzesi, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu 11 kişiyi, "Siyon Dostları" ödülüne layık gördü.
    • AA
    • 19.10.2020 - 16:22
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 16:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Siyon Dostları Müzesi'ne ait internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İsrail yönetiminin düzenlemiş olduğu Hristiyan Medya Zirvesi'nin dördüncüsü Batı Kudüs'te düzenlendi.

    İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da katıldığı zirve, Batı Kudüs'teki Siyon Dostları Müzesi'nde yapıldı.

    11 İSRAİL VE YAHUDİ DESTEKÇİSİNE ÖDÜL

    Siyon Dostları Müzesi kurucusu Dr. Mike Evans, zirvede bu yılki Siyon Dostları ödülüne layık görülen 11 kişinin isimlerini açıkladı.

    Ödüle layık görülenler arasında Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve aynı zamanda Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum gibi isimler yer alıyor.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman a Siyon Dostları ödülü #1

    (Fotoğraf: Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife)

    Listede; Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said de bulunuyor.

    Siyon Dostları ödülü, İsrail'i ve Yahudileri destekleyen isimlere veriliyor.

    Önceki yıllarda, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da bu ödül verilmişti.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman a Siyon Dostları ödülü #2

    (Fotoğraf: Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum)

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman

    (Fotoğraf: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir