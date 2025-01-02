Suudi Arabistan'a uyuşturucu sokmaya çalışan 6 İranlı idam edildi

AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ülkeye uyuşturucu sokmaya çalıştıkları gerekçesiyle 6 İranlının idam edildiği belirtildi.

"Casım Muhammed Şabani, Abdurrıza Yunus Tenkasiri, Halil Şehid Samri, Muhammed Cevat Abdulcelil, Mehdi Kenan Ganımi ve Hür Muhammed Şabani adlı İran vatandaşları ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu zanlıların gözaltına alındığı, çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulundukları ve idama çarptırıldıkları belirtildi.

Suudi Arabistan Krallığı tarafından söz konusu mahkeme kararının uygulanması talimatı verildiğine dikkat çekilen açıklamada suçlu bulunan İran vatandaşlarının idam edildiği vurgulandı.

İRAN'DAN TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud El-Anazi'yi çağırarak kendisine bu infazlara karşı protesto notası verdi.