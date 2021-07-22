Suudi Arabistan'da bir ilk: Kadın güvenlikler Hac sırasında nöbette

Suudi Arabistan'da kadın güvenlik görevlileri ilk kez Hac ibadeti sırasında görevlendirildi.

Suudi Arabistan, toplumsal alanda onlarca yıldır yürürlükte olan bir dizi yasa ve gelenekten vazgeçerek katı düzenlemeleri gevşetmeye yönelik düzenlemelere imza attı.

Özellikle kadınlara yönelik yapılan düzenlemelerin en önemlileri, araba kullanmalarına, futbol sahalarına girmelerine ve daha önce sadece erkeklerin yürüttüğü meslekleri icra etmelerine izin verilmesi oldu.

Suudi Arabistan'da bir ilk daha, nisan ayından bu yana onlarca kadın güvenlik görevlisi ilk kez Hac ibadeti sırasında görev almaya başladı.

''İBADET EDENLERE HİZMET ETMEK ÇOK ASİL VE ONURLU BİR GÖREV''

Babasından ilham alan ve orduya katılarak İslam'ın en kutsal yerlerinde çalışan ilk Suudi kadın asker grubuna katılmaya karar veren Mona isimli bir kadın görevli, "Rahmetli babamın yolculuğunu tamamlamak için burada, en kutsal yer olan Mekke'deki Ulu Cami'de durup onun adımlarını takip ediyorum. İbadet edenlere hizmet etmek çok asil ve onurlu bir görev" dedi.