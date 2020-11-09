- Haberler
- Dünya Haberleri
- Suudi Arabistan'da çöle dolu yağdı
Suudi Arabistan'da çöle dolu yağdı
Şiddetli yağışlarla birlikte gelen dolu, çölü beyaza bürüdü. Bölgeye ait görüntüler, büyük ilgi gördü.
- İHA
- 09.11.2020 - 17:30
- Güncelleme : 09.11.2020 - 18:02
Suudi Arabistan'ın Hail bölgesinde şiddetli yağışlar etkili oldu.
Şiddetli yağmurla birlikte dolu yağışı da meydana geldi.
BEYAZ ÇÖL İLGİ ÇEKTİ
Dolu yağışı kısa sürede çölü beyaz bir örtüyle kaplarken, bölgede çekilen görüntüler büyük ilgi gördü.
Suudi Arabistan'da çöle dolu yağdı VİDEO