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    Suudi Arabistan'da çöle dolu yağdı

    Şiddetli yağışlarla birlikte gelen dolu, çölü beyaza bürüdü. Bölgeye ait görüntüler, büyük ilgi gördü.
    • İHA
    • 09.11.2020 - 17:30
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 18:02
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    Suudi Arabistan'da çöle dolu yağdı

    Suudi Arabistan'ın Hail bölgesinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

    Şiddetli yağmurla birlikte dolu yağışı da meydana geldi.

    BEYAZ ÇÖL İLGİ ÇEKTİ

    Dolu yağışı kısa sürede çölü beyaz bir örtüyle kaplarken, bölgede çekilen görüntüler büyük ilgi gördü.

    Suudi Arabistan'da çöle dolu yağdı VİDEO

    Suudi Arabistan da çöle dolu yağdı #1

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