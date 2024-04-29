Galatasaray'da gündem Dries Mertens: Bizimle kal Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı oyuncu Dries Mertens ile sözleşme uzatmak istiyor.

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Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Dries Mertens, yaşının ilerlemesine rağmen bu sezon olağanüstü bir performans sergileyerek adından söz ettiriyor.

Belçikalı yıldız, bu sezon forma giydiği 47 maçta 8 gol atıp, 15 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Napoli'de bile böylesi olmamıştı

36 yaşındaki Mertens'in, efsanesi olduğu Napoli'de bile bu kadar yüksek istatistiklere ulaşamaması dikkat çekici.

Mertens, kariyerindeki en yüksek asist performansını PSV'de 2012-2013 sezonunda göstermişti.

O dönemde tam 20 asist yaparak büyük bir başarı elde etmişti. Ancak bu sezon Galatasaray formasıyla 23 kez skor katkısı yaparak son 5 yılın en etkileyici performanslarından birine imza attı.

1 sezon daha...

Galatasaray Kulübü, Mertens'in performansından ve takımdaki lider rolünden oldukça memnun.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızı önümüzdeki sezon da kadroda tutmayı ve sonrasında ise teknik ekipte görev vermek istiyor.

Mertens'in bu talebe ne yanıt vereceği merak ediliyor...