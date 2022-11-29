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    Suudi Arabistan'da deve otoyola girdi

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir deve otoyola giren ve ters yönde araçların üzerine doğru koşan deve, trafiği birbirine kattı.
    • 29.11.2022 - 00:13
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 00:16
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    Suudi Arabistan'da deve otoyola girdi

    Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da otoyola giren deve trafiği birbirine kattı.

    Başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, devenin trafiğin ters yönünde koştuğu ve bir aracın ona çarpmasına rağmen yoluna devam ettiği görüldü.

    Deveyi yakalamaya çalıştılar

    Deveyi gören sürücüler dörtlülerini yakarak araçlarını durdururken, başka bir sürücü ise aracından inerek deveyi yakalamaya çalıştı.

    Suudi Arabistan Trafik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayda sadece bir araçta maddi hasar meydana geldiği aktarılarak, devenin ekipler tarafından yakalandığı ifade edildi.

    Müdürlük ayrıca, deve ile ilgili Ulusal Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi ile koordineli çalışıldığını açıkladı.

    Suudi Arabistan'da deve otoyola girdi VİDEO

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