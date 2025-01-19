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Haber Merkezi

Suudi Arabistan’da düzenlenen geleneksel Kral Abdülaziz Deve Festivali, bu yıl deve güzellik yarışmasında yaşanan bir olayla gündeme geldi.

Buna göre yarışmada 40 deve, botoks ve diğer kozmetik müdahaleler yapıldığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.

DEVELERE BOTOKS YAPTIRDILAR

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ülkenin kültürel mirasını yansıtan festivalde, bazı katılımcıların develerine estetik amaçlı botoks ve dolgu gibi müdahaleler yaptığı tespit edildi.

Yetkililer, bu uygulamaların yarışmanın etik kurallarına aykırı olduğunu belirterek katı önlemler aldı.

MENEDİLDİLER

Organizatörler, ihlalleri önlemek için kapsamlı veteriner kontrolleri gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde yapay müdahalelere maruz kalan develer belirlendi ve yarışmadan menedildi.

"DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KUTLAMAK İÇİN DÜZENLENİYOR"

Festival yetkilileri, bu tür uygulamaların hayvan refahına zarar verdiğini ve yarışmanın amacına aykırı olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada, “Deve güzellik yarışmaları, hayvanların doğal güzelliklerini kutlamak için düzenleniyor. Yapay müdahaleler, hem yarışma kurallarını ihlal ediyor hem de hayvanlara zarar veriyor. ” denildi.