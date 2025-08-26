Suudi Arabistan'da inşa ediliyor: Dünyanın en yüksek binası rekora koşuyor

Dünyanın en yüksek binası olacak...

Suudi Arabistan'ın inşaat projelerinden Jeddah Tower, Dubai’deki 828 metrelik Burj Khalifa’yı geride bırakarak dünyanın en yüksek binası olmaya hazırlanıyor.

BİN METREYİ AŞACAK

Tam yüksekliği açıklanmasa da kulenin, bin metreyi aşması ve 130’dan fazla kata sahip olması bekleniyor.

Binada otel, ofisler, rezidanslar ve 157. katta dünyanın en yüksek seyir terası yer alacak.

Ayrıca 59 asansör, beş çift katlı asansör ve 12 yürüyen merdiven bulunacak.

YILLAR SÜREN GECİKMELER

Projenin inşaatı 2013’te başlamış, ancak 2018’de projenin yüklenicilerinin yaşadığı yasal süreçler nedeniyle duraksamaya uğramıştı.

Ardından COVID-19 pandemisi projeyi bir kez daha sekteye uğrattı.

Son dönemde ise çalışmalar yeniden hızlandı.

ORTA DOĞU'NUN YENİ GÖSTERİ ALANI

Uzmanlara göre Çin gibi ülkeler süper-yüksek binalara sınırlamalar getirirken, Orta Doğu sermaye gücü ve daha esnek regülasyonları sayesinde rekorlara aday projeler için öne çıkıyor.

Cidde’deki Jeddah Tower, Suudi Arabistan’ın ekonomiyi çeşitlendirme vizyonunun bir parçası.

Krallık aynı zamanda Neom adlı mega inşaat projesi ve diğer turizm yatırımlarıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.