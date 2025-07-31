Suudi Arabistan'da ölüm oyunu faciası: 23 yaralı

Suudi Arabistan’ın turistik kentlerinden Taif’te yer alan bir eğlence parkında meydana gelen kaza, ülke genelinde infial yarattı.

Gençlerin eğlenmek için bindiği "360 Derece" ancak halk arasınca 'ölüm oyunu' olarak bilinen lunapark oyuncağı, havada salınırken aniden kırılarak yere düştü.

Olayda oyuncakta bulunan 30 kişiden 23'ü yaralanırken, dört kişinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındıkları bildirildi.

23 YARALI

Kazaya ilişkin cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntülerde, oyuncağın yukarıda sallandığı sırada birdenbire metal kolunun kırıldığı ve yere düştüğü anlar yer alıyor.

Görgü tanıklarına göre, oyuncağın üst kolunun kırılmasıyla birlikte hızla savrulan metal aksam, karşı yöndeki gençlerin üzerine çarptı.

Diğer yolcular ise oturur pozisyonda yere çakılarak çeşitli kırıklar ve travmalar yaşadı.

Olay sonrası kentteki bazı hastaneler acil durum (kod sarı) ilan ederek, yaralıları kabul etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahalelerin olay yerinde yapıldığı, ardından çok sayıda ambulansla hastanelere sevkiyat gerçekleştirildiği bildirildi.

Yetkililer kazanın hemen ardından olay yerine intikal ederken, lunapark kapatıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk incelemelerde, söz konusu oyuncağın teknik arızalar veya bakım eksikliği nedeniyle kırılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

"LUNAPARKLAR ÖLÜM TARLASINA DÖNMESİN"

Kazaya şahit olan vatandaşlar, “Bir anda çığlıklar yükseldi, ardından çökme sesi duyduk. Gençler kanlar içinde yerdeydi” diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.

Yaralıların büyük kısmının genç kadınlardan oluştuğu belirtilirken, sosyal medyada ve yerel basında kamuoyunun öfkesi çığ gibi büyüdü.

Bölge halkı, “Bu oyunlar nasıl denetleniyor? Her yıl bu tarz kazalar yaşanıyor ama hiçbir önlem alınmıyor. Bu bir ihmaldir” diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Birçok kişi, lunaparkların yatırımcılara kiralandığını ancak kamu otoritesinin denetim görevini yeterince yerine getirmediğini öne sürdü.

"DAHA KAÇ CAN YANSIN İSTİYORLAR"

Olayın ardından kamuoyunda en çok tartışılan konu ise denetim eksikliği oldu. Vatandaşlar, eğlence parklarının düzenli teknik kontrol ve bakım süreçlerinden geçirilmediğini belirterek, "Bu oyunların güvenli olduğuna kim onay veriyor? Her sene yeni facialar yaşanacak mı? Daha kaç can yansın istiyorlar?" diyerek sorumluların hesap vermesini istedi.

Kazanın meydana geldiği lunaparkın kapatıldığı ve olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu açıklanırken, Suudi yetkililerden henüz kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmadı.

Halk ise daha sıkı denetim, daha sert cezalar ve kapsamlı teknik kontrol talep ediyor.