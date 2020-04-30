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    Suudi Arabistan'dan 168 vatandaş Adana'ya getirildi

    Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Mersin'e gönderildi.
    • AA
    • 30.04.2020 - 14:48
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    Suudi Arabistan'dan 168 vatandaş Adana'ya getirildi

    Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışındaki vatandaşların tahliyesi sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Suudi Arabistan'daki 168 Türk vatandaşını taşıyan uçak Adana Havalimanı'na indi.

    Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcuların, valizleri de dezenfekte edildi.

    MERSİN'DE 14 GÜNLÜK KARANTİNA

    Ardından apronda bekletilen otobüslere sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bindirilen vatandaşlar, karantina sürecini geçirecekleri Mersin'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna gönderildi.

    Bu kişiler, yurtlarda 14 gün karantinada kalacak.

    Suudi Arabistan'dan 168 vatandaş Adana'ya getirildi VİDEO

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