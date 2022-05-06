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    Suudi Arabistan'dan İstanbul uçuşları yeniden başlıyor

    Suudi Arabistan'dan İstanbul uçuşları yeniden başlıyor

    Mart 2020’de koronavirüs nedeniyle askıya aldığı uçuşları kademeli olarak yeniden başlatan Suudi Arabistan Hava Yolları, 2 yılın ardından İstanbul’a ilk seferini yarın gerçekleştirecek.
    • 06.05.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 10:09
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    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstanbul uçuşlarını 2 yıldır gerçekleştirmeyen Suudi Arabistan Hava Yolları Saudia, seferlerini yeniden başlatıyor.

    7 Mayıs’ta, Riyad ve Cidde'den İstanbul Havalimanı'na Saudia'nın ilk tarifeli seferi yapılacak.

    Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini gerçekleştirecek.

    Cidde ve Medine seferleri her gün yapılacak

    DHA’nın haberine göre; Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılırken, Riyad uçuşlarının ise salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenlenecek.

    Seferler, Airbus A330 tipi geniş gövdeli uçaklarla gerçekleştirilecek.

    Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada etkili olduğu 2020'nin Mart ayında tedbir olarak tüm uluslararası uçuşlarını askıya alan Suudi Arabistan Hava Yolları, süreç içerisinde kademeli olarak uluslararası uçuşlara yeniden başlamıştı.

    Suudi Arabistan dan İstanbul uçuşları yeniden başlıyor #1


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