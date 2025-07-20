Suudi Arabistan’ın “Uyuyan Prensi” hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da yas hakim....

Halk arasında “Uyuyan Prens” olarak bilinen Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud’dan 20 yıl sonra acı haber geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

1990 doğumlu genç prens, 20 yıldır koma halinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, prensin vefatını doğrularken, kraliyet ailesi ve halk, bu acı kayıp karşısında derin bir üzüntü içinde.

DETALAR HENÜZ PAYLAŞILMADI

Prens Velid’in cenaze törenine dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Suudi Arabistan Kraliyet ailesi, resmi bir açıklama ile törenin yerini ve zamanını kamuoyuyla paylaşacak.

20 YILDIR KOMADAYDI

Prens Velid, 2005 yılında henüz 15 yaşındayken, Harp Okulu öğrencisi olduğu dönemde trajik bir trafik kazası geçirdi.

Kazada ağır beyin hasarı alan prens, o tarihten itibaren komada yaşam mücadelesi veriyordu.

Ailesi, yıllar boyunca Velid’in iyileşeceği umudunu korudu ve tedavisi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadı.

BİR MUCİZE BEKLENİYORDU

Kamuoyuna zaman zaman hastaneden paylaşılan görüntüler, prensin durumunda bir “mucize” beklendiği mesajını taşıyordu.

Ancak, tüm çabalara rağmen beklenen mucize gerçekleşmedi.

UYUYAN PRENS OLARAK BİLİNİYOR

Prens Velid, Suudi Arabistan’ın önde gelen isimlerinden, milyarder iş insanı Prens Halid bin Talal’ın oğluydu.

Kraliyet ailesinin önemli bir üyesi olarak, genç yaşta geçirdiği kaza nedeniyle halkın sevgisini ve ilgisini kazanan Velid, “Uyuyan Prens” lakabıyla anılıyordu.

Ailesinin ve sevenlerinin, onun iyileşmesi için gösterdiği çaba, Suudi Arabistan’da geniş yankı uyandırmıştı.