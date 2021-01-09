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Suudi Kral Selman, korona aşısı oldu
Kral Selman bin Abdülaziz, koronavirüs aşısı olarak, uygulanan ilk dozu aldı.
- İHA
- 09.01.2021 - 04:30
- Güncelleme : 09.01.2021 - 09:00
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, koronavirüs aşısı oldu. Kral Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu aldığı açıklandı.
3 HAFTA ÖNCE AŞI KAMPANYASI BAŞLAMIŞTI
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı olmuştu.
Suudi Arabistan'da 3 hafta önce korona virüs aşı kampanyası başlamıştı.
Suudi Kral Selman, korona aşısı oldu İZLE