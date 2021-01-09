Suudi Kral Selman, korona aşısı oldu

Suudi Kral Selman, korona aşısı oldu

Kral Selman bin Abdülaziz, koronavirüs aşısı olarak, uygulanan ilk dozu aldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, koronavirüs aşısı oldu. Kral Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu aldığı açıklandı.

3 HAFTA ÖNCE AŞI KAMPANYASI BAŞLAMIŞTI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı olmuştu.

Suudi Arabistan'da 3 hafta önce korona virüs aşı kampanyası başlamıştı.

Suudi Kral Selman, korona aşısı oldu İZLE





