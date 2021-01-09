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    Suudi Kral Selman, korona aşısı oldu

    Suudi Kral Selman, korona aşısı oldu

    Kral Selman bin Abdülaziz, koronavirüs aşısı olarak, uygulanan ilk dozu aldı.
    • İHA
    • 09.01.2021 - 04:30
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 09:00
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    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, koronavirüs aşısı oldu. Kral Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu aldığı açıklandı.

    3 HAFTA ÖNCE AŞI KAMPANYASI BAŞLAMIŞTI

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı olmuştu.

    Suudi Arabistan'da 3 hafta önce korona virüs aşı kampanyası başlamıştı.

    Suudi Kral Selman, korona aşısı oldu İZLE

    Suudi Kral Selman, korona aşısı oldu #1


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