Suudi Arabistan'ın eski İstihbarat Başkanı Prens Turki el-Faysal, Tel Aviv yönetimini sert bir şekilde eleştirerek, İsrail'in Batılı sömürgeci güç olduğunu belirtti.

Suudi Prens Turki el Faysal, Bahreyn'de video konferans yoluyla katıldığı bir güvenlik zirvesinde İsrail'i sert bir dille eleştirdi.

Suudi Prens, herhangi bir normalleşme anlaşmasının, Filistinlilerin kendi bağımsız devletlerini elde etmelerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

"İSRAİL SÖMÜRGECİ GÜÇ"

İsrail'i Batılı sömürgeci güç olarak tanımlayan Turki el-Faysal, Tel Aviv yönetiminin Filistinlileri en dayanaksız güvenlik suçlamaları altında toplama kamplarında hapsettiğini dile getirdi.

Suudi Prens Faysal: İsrail bölgede sömürgeci güç İZLE



"İSTEDİKLERİNİ ÖLDÜRÜYORLAR"

Suudi Prens, Tel Aviv yönetimi için, "Evleri istedikleri gibi yıkıyorlar ve istediklerini öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Prens Turki el-Faysal'ın ülkesinin yönetiminde herhangi bir resmi pozisyona sahip olmasa da özellikle Filistin konusundaki duruşunun Kral Selman ile çok yakın olduğu belirtiliyor.