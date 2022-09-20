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    Süveyş Kanalı geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

    Mısır, Süveyş Kanalı geçiş ücretlerine Ocak 2023 itibarıyla yüzde 15 zam yaptı.
    • 20.09.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 18:06
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    Süveyş Kanalı geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

    Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerine zam yaptı.

    Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, deniz taşımacılığı sektöründe piyasada yaşanan değişimler neticesinde kanaldan geçiş ücretlerinin revize edildiğini belirtti.

    Geçiş ücretine yüzde 15 zam

    Kanaldan geçen her türlü geminin geçiş ücretine yüzde 15 zam yapıldığını kaydeden Rabi, yalnızca dökme yük gemileri ile turizm gemilerinin geçiş ücretine yüzde 10 zam getirildiğini ifade etti.

    Ocak 2023'ten itibaren yeni tarife geçerli olacak

    AA'da yer alan habere göre, zamların Ocak 2023'ten itibaren uygulanacağını aktaran Rabi, zamlarda, küresel tedarik zincirindeki aksama krizi, nakliye yöntemlerindeki fiyat artışı ve yüksek enerji fiyatları gibi faktörlerin etkili olduğuna işaret etti.

    Dünya deniz ticaretinin yüzde 10'nunun karşılandığı Süveyş Kanalı, Mısır'ın temel gelir kaynaklarının başında geliyor.

    Süveyş Kanalı geçiş ücretlerine yüzde 15 zam #1


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