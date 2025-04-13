Tacikistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem

DHA

Tacikistan’ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Özbekistan Sismoloji Merkezi, depremin yerel saat ile 09.24'te kaydedildiğini açıkladı.

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE

5.8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Dağlık bölgede kaydedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

ÖZBEKİSTAN'DAN HİSSEDİLDİ

Depremin komşu Özbekistan'da da 3.2 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.