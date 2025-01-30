Tahran’da hava kirliliği alarmı: 'Kırmızı' seviyeye yükseldi

AA

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği alarm veriyor...

Başkentteki hava kirliliği gün içinde kırmızı seviyeye yükseldi.

Konuya ilişkin bilgiler Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketinin internet sitesinden paylaşıldı.

HER YIL KIŞ AYLARINDA YAŞANIYOR

Hava kalitesi endeksinin ortalama 160 mikrogram/metreküp seviyesine çıktığı ve buna göre, başkentin havasının herkes için sağlıksız ve riskli duruma geldiği kaydedildi.

Tahran’da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra kullanılan yakıtın kalitesiz oluşu Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.