Tahran'da hava kirliliği: Okullar ve resmi kurumlar tatil edildi

- Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar ve resmi kurumlar tatil edildi.
- Tatil, Tahran geneli hariç bazı ilçeleri kapsamadı.
- Eğitim, tatil olan yerlerde uzaktan devam edecek.
İran basını, Tahran Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamayı duyurdu. Açıklamada, şehirde yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle bazı önlemler alındığı belirtildi.
BİRÇOK İLÇEDE RESMİ KURUMLAR TATİL EDİLDİ
Malard, Rebat-i Kerim, Demavend, Firuzkuh ve Pardis ilçeleri hariç, Tahran genelinde okullar ve resmi daireler tatil edildi.
Valilik açıklamasında, tatil edilen yerlerde eğitimin uzaktan yürütüleceği ifade edildi.