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- Tahran'daki göstericilerden 400'ü mahkum oldu
Tahran'daki göstericilerden 400'ü mahkum oldu
- 13.12.2022 - 15:39
- Güncelleme : 13.12.2022 - 15:53
İran’ın başkenti Tahran'da, 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.
400 göstericiye mahkumiyet
AA'nın İran resmi haber ajansı IRNA'ya dayandırdığı habere göre, Tahran Başsavcısı Ali El Kasi Mehr, gösterilerle ilgili mahkeme süreci hakkında bilgi verdi.
Mehr, "Tahran'da isyan eylemlerinde gözaltına alınanlardan 160 kişi 5 ile 10 yıl, 80 kişi 2 ile 5 yıl, 160 kişi de 2'şer yıl hapse mahkum edildi." dedi.
70 kişi para cezasıyla kurtuldu
Tahran Başsavcısı Mehr, gösterilerde tutuklanan 70 kişinin ise çeşitli para cezalarına çarptırıldığını kaydetti.
Mehr, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili yaklaşık 1.000 soruşturma dosyası açıldığını duyurmuştu.