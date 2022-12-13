Petrol
78.73
0.95%
Euro
19.6671
0.16%
Dolar
18.6489
0.06%
Altın
1.072
0.60%
Borsa
5242
0.93%
Bitcoin
331.448
3.26%
BTXN Coin
4.96
-1.78%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Tahran'daki göstericilerden 400'ü mahkum oldu

    Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösteriler kapsamında başkent Tahran'da gözaltına alınanlardan 400'ü hakkında çeşitli hapis cezaları verildi.
    • 13.12.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 15:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tahran'daki göstericilerden 400'ü mahkum oldu

    İran’ın başkenti Tahran'da, 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

    Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

    400 göstericiye mahkumiyet

    AA'nın İran resmi haber ajansı IRNA'ya dayandırdığı habere göre, Tahran Başsavcısı Ali El Kasi Mehr, gösterilerle ilgili mahkeme süreci hakkında bilgi verdi.

    Mehr, "Tahran'da isyan eylemlerinde gözaltına alınanlardan 160 kişi 5 ile 10 yıl, 80 kişi 2 ile 5 yıl, 160 kişi de 2'şer yıl hapse mahkum edildi." dedi.

    Tahran daki göstericilerden 400 ü mahkum oldu #1

    70 kişi para cezasıyla kurtuldu

    Tahran Başsavcısı Mehr, gösterilerde tutuklanan 70 kişinin ise çeşitli para cezalarına çarptırıldığını kaydetti.

    Mehr, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili yaklaşık 1.000 soruşturma dosyası açıldığını duyurmuştu.


    Funda Eryiğit: Bir süredir evli gibiyim
    Magazin

    Funda Eryiğit: Bir süredir evli gibiyim

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Hafriyat kamyonunun çarptığı öğretmen öldü
    3. Sayfa

    Hafriyat kamyonunun çarptığı öğretmen öldü

    Görüş Bildir