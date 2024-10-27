Takipçilerini dolandıran Youtuber Endonezya'da tutuklandı

Haber Merkezi

Dolandırıcı fenomen, yaptığı küçük hatayla yakayı ele verdi.

Natthamon Khongchak isimli Taylandlı kadın, ya da 'Nutty' ismiyle sosyal medyayı adeta kasıp kavuran fenomen, kendini döviz yatırım uzmanı olarak tanıtarak binlerce kişiyi yanına çekti.

Yüzde 35 getiri vaat eden bir yatırım fonunu takipçilerine duyuran Nutty, yaklaşık 6 bin kişiyi dolandırdı.

Khongchak, 2022'de planın ortaya çıkmasıyla kaçtı.

6 BİN KİŞİYİ DOLANDIRDI

En parlak döneminde 800 bin takipçisi olan Khongchak'ın dolandırıcılık planı 2022'nin Nisan ayında ortaya çıktı.

Yatırımcılar vadedilen getirileri alamadıklarını bildirmeye başladı.

60 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Bunun üzerine Khongchak, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "yatırımda hata yaptığını ve tüm parayı kaybettiğini" açıkladı.

Nutty isimli fenomenin bu vurgundan kazandığı miktarın ise 60 milyon dolar olduğu açıklandı.

Mağdurlar arasında üniversite parası biriktiren bir kişinin de bulunduğu ifade edildi.

ULUSAL MARŞI OKUYAMAYINCA YAKALANDI

Khongchak, sekreteri ile birlikte önce Malezya'ya, ardından tekneyle ıssız bir Endonezya adasına kaçtı.

İki yıl sonra Endonezya pasaportu almak isterken aksanından şüphelenen görevliler, ulusal marş testinde başarısız olunca gerçek kimliğini tespit etti.