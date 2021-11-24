Taliban sözcüsü: ABD ile müzakereler gelecek hafta başlayacak

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taliban Sözcüsü Mücahid, ABD ile müzakerelerin gelecek hafta başlayacağını, ekonomik krize çözüm aranacağını söyledi.

Afganistan’da Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ile müzakerelerin gelecek hafta başlayacağını söyledi.

Katar'da başlayacak müzakerelerin Doha Anlaşması kapsamında yapılacağını kaydeden Mücahit, müzakerelerde Afganistan'daki ekonomik krize çözüm arayışları ve dondurulmuş paralarının serbest bırakılması konusunun ele alınacağını, iki tarafın taahhütlerinin yenileneceğini ve endişelerin giderileceğini belirtti.

TALİBAN’IN TAAHHÜTLERE BAĞLI OLDUĞUNU VURGULADI

Bu müzakerelerin iki ülke arasında her iki tarafın da çıkarına olan diplomatik ilişkilerin kurulmasını sağlayabileceğini ifade eden Mücahid, Taliban'ın verdiği taahhütlere bağlı olduğunu vurguladı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da iki hafta sürecek bu müzakerelere, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West'in katılacağını bildirdi.

Price, müzakerelerde terörle mücadele, ABD'nin Afganistan'daki çıkarları, ülkedeki ABD vatandaşları, çalışanlarının güvenli bir şekilde tahliyesi ve insani yardım konularının masaya yatırılacağının altını çizdi.

ABD'YE BÜYÜK GÖÇ UYARISI

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, ABD Kongresi'ne 17 Kasım'da yazdığı açık mektupta, ABD'ye büyük göç uyarısında bulunmuştu.

Afganistan'daki insani ve ekonomik krizin çözülmesi için ABD'ye sorumlu adımlar atması çağrısında bulunan Muttaki, ABD hükümetinden Afganistan rezervlerini yeniden açmasını ve banka hesaplarındaki kısıtlamaları kaldırmasını istemişti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West de Muttaki'nin mektubuna cevaben 20 Kasım'da yaptığı açıklamada ABD'nin, "Askeri güç kullanarak iktidarı ele geçirmeleri halinde ülkeye yapılacak insani yardımlar dışında diğer yardımların kesileceği" konusunda daha önce Taliban'ı uyardığını belirtmişti.

YABANCI ASKERLER 31 AĞUSTOS’TA ÇEKİLDİ

ABD öncülüğündeki Batılı ülke askerlerinin 20 yıllık savaşın ardından 31 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekilmesi sonrası Taliban, ülkede iktidarı yeniden ele geçirdi.

Hala hiçbir ülke tarafından resmen tanınmayan Taliban hükümetinin, ülkede baş gösteren ekonomik ve insani kriz ile başa çıkabilmek için de yardıma ihtiyacı bulunuyor.

BANKALAR YAKLAŞIK 2 HAFTA KAPALI KALDI

Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından bankalar, yaklaşık iki hafta kapalı kaldı.

Halkın nakit ihtiyacı karşılanamadı. Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar devam ediyor.

ULUSLARARASI YARDIMLAR SONA ERDİ

Öte yandan Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona erdi.

IMF ULUSLARARASI FONLARA ULAŞIMI KESTİ

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesti.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurdu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afganistan'da akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan insan sayısının en az 18,8 milyon olduğunu ve bu sayının yıl sonuna kadar 22,8 milyona yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

AİLELER ÇOCUKLARINI SATIYOR

Afganistan'da artan yoksulluk nedeniyle günlük gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan çok sayıda aile, geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarını satışa çıkarıyor.