Taliban yetkilisiyle ekrana çıkan kadın gazeteci ülkeyi terk etti

Afganistan'da Taliban yetkilisini ekrana çıkaran kadın spiker Beheshta Arghand ülkeyi terk etti. Arghand, "Milyonlarca insan gibi ben de Taliban'dan korkuyorum" dedi.

Afganistan'da Taliban sözcüsünü ekrana çıkaran kadın sunucu Beheshta Arghand'ın ülkeyi terk ettiği öğrenildi.

"Milyonlarca insan gibi ben de Taliban'dan korkuyorum." diyen Arghand, "Hemen hemen tüm tanınmış muhabirlerimiz ve gazetecilerimiz ayrıldı. Yerlerini doldurmak için deli gibi çalışıyoruz. İnsanları dışarı çıkarmak ve operasyonu sürdürmek gibi iki problemimiz var." ifadelerini kullandı.

RÖPORTAJDAN 2 GÜN SONRA ÜLKESİNDEN AYRILDI

CNN'e konuşan Arghand'ın, Taliban Sözcüsü Yousafzai ile röportaj yaptıktan iki gün sonra ailesiyle birlikte Katar Hava Kuvvetleri'ne ait tahliye uçuşuna bindiği öğrenildi.

Kabil Üniversitesi'nde gazetecilik okuyan 24 yaşındaki Arghand ayrıca, Taliban'ın sözlerini tutması durumunda ülkesine geri dönebileceğini açıkladı.

"TALİBAN SÖYLEDİKLERİNİ UYGULARSA ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Sunucu, "Taliban söylediklerini uygular ve durum düzelirse ülkeme geri döneceğim ve ülkem için, halkım için çalışacağım" dedi.

Arghand'ın röportajı, Taliban'ın bir kadın sunucuyla canlı yayına çıktığı ilk röportaj olma özelliğine sahip.

TOLO'nun sahibi Saad Mohseni ise "Neredeyse tüm tanınmış muhabirlerimiz ve gazetecilerimiz ayrıldı." sözleri ile ülkedeki son durumu özetledi.