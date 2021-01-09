Tanzanyalı lider, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'ye maske takmadığı için teşekkür etti

Tanzanya'da koronavirüs salgını olmadığını ileri süren ve bu yüzden ülke ve dünya kamuoyunda tepki çeken Magufuli, yeni demir yolu hattı inşası için yapılan imza törenine katılan Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın maske takmamasının ülkesinde koronavirüs bulunmadığının ispatı olduğunu dile getirdi.

"ÜLKEMİZDE KORONAVİRÜS OLMADIĞI İÇİN MASKE TAKMIYOR"

Törendeki konuşması sırasında Çinli heyet arasında tek maske takmayan kişi olan Vang'a işaret eden Magufuli, "Vang Yi'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendisi ülkemizde koronavirüs olmadığını bildiği için maske takmıyor." dedi.

Kendisi de maske kullanmayan Magufuli, konuşmasının ardından Çinli Bakanla el sıkıştı.

TANZANYA VERİLERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞMIYOR

Koronavirüs aşısını ülkeye getirmek gibi planlarının olmadığını açıklayan Tanzanya, vakalara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmıyor.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.