Tarih belli oldu! Almanya’da nakit para dönemi kapanıyor

Almanya hükümeti nakit para kullanımına ilişkin dikkat çeken bir adımla gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

Federal Hükümet, 2026 yılının Ocak ayından itibaren sosyal yardım ödemelerinde artık nakit olarak ödenmeyeceğini tüm ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını duyurdu.

Artı49’da yer alan habere göre, karar özellikle Bürgergeld (vatandaşlık parası) ödeneğinden faydalanan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu adım dünya gündeminde büyük bir yankıya neden oldu.

BANKA HESABI ŞARTI GELİYOR!

Şu anda aktif olarak 5,5 milyon kişi yararlandığı söz konusu yardımın devam edebilmesi için hükümet banka hesabı zorunluluğu getiriyor.

Söz konusu adımla birlikte yardım almak isteyen herkesin kişisel bir banka hesabına sahip olması gerekiyor.

Bu sistem, nakit dağıtımını tamamen sona erdirirken, ödemelerin doğrudan hesaplara yatırılmasıyla işlem güvenliğinin artırılması, bürokratik yükün hafifletilmesi ve dağıtım maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.