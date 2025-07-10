Taş deyip geçmeyin! Bu taş tamı tamına 160 milyon ediyor

Şimdiye kadar dünya üzerinde bulunan en büyük Mars parçası olarak kayıtlara geçen meteor bu ayın sonunda açık artırmaya çıkıyor.

Kasım 2023’te Nijer’in Agadez bölgesinde keşfedilen NWA 16788 olarak bilinen bu meteorun 24,5 kilogram ağırlığında olduğu biliniyor.

Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak olan bu meteorun dünyada şimdiye kadar bulunan en büyük Mars parçasında yaklaşık yüzde 70 daha büyük olduğu belirtiliyor.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bugüne dek dünyada keşfedilen ve resmi olarak tanınan 77 binden fazla göktaşının yalnızca 400’ü Mars kökenli olduğu bilinirken bu parçaların toplam ağırlığı yaklaşık 374 kilogramı buluyor.

Ancak son olarak keşfedilen NWA 16788 ise bilinen tüm Mars materyalinin yaklaşık yüzde 6,5’ini temsil ettiği ve toplam ağırlığının ise 24,67 kilogram olduğu belirtiliyor.

Meteorun, Mars yüzeyinden devasa bir asteroit çarpması sonucu fırladığı, uzayda 140 milyon mil yol kat ettikten sonra Dünya atmosferine girerek Sahra Çölü’ne düştüğü belirtiliyor.

Açık artırmada yeni sahibini bulacak olan NWA 16788’in satış bedelinin ise 4 milyon dolar (yaklaşık 160 milyon lira) olması bekleniyor.