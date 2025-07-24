Tayland ve Kamboçya arasında çatışma çıktı

Tayland ve Kamboçya arasında çatışma...
Tayland, Kamboçya ordusuna karşı harekete geçmek üzere sınırda bir F-16 savaş uçağı konuşlandırdı.
Kamboçya, savaş uçağıyla iki bomba atıldığını duyurdu.
İki ülke arasında en az altı farklı noktada çatışmalar yaşanıyor.
"ASKERLERİMİZ MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA KARŞILIK VERDİ"
Taylandlı askeri yetkili Tümamiral Surasant Kongsiri yaptığı açıklamada, Kamboçya’nın sabah saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ve roketatarlarla donatılmış askerlerini sınıra konuşlandırdığını belirtti.
Kongsiri, “Kamboçyalı askerler Tayland birliklerine ateş açtı. Askerlerimiz, meşru müdafaa kapsamında karşılık verdi” dedi.
CAN KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI
Bölgede tansiyonun yüksek olduğu ve her iki tarafın da sınır boyunca askeri varlığını artırdığı bildiriliyor.
Çatışmaların kesin bilançosuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
YETKİLİLERDEN SEYAHAT UYARSI
Yetkililer, sivillerin güvenliği için sınır bölgesinde seyahat edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.
Gelişmeler, bölgesel barış ve istikrar açısından endişeyle izleniyor.