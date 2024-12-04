Tayland'da 6 yaşındaki bir çocuğa tecavüz eden sevgilisini videoya aldı

Haber Merkezi

İngiltere Ulusal Suç Ajansı dedektifleri, sosyal medya üzerinden yayılan bir çocuk pornosu için harekete geçti.

İlgili görüntülerin Tayland'da çekildiğini tespit eden dedektifler, şüpheli şahsın ise bir İngiliz vatandaşı olduğunu tespit etti.

Kimliği ifşa olan şahsın, Tayland'da "Günahlar Şehri" olarak bilinen Pattaya'da eşiyle birlikte tatil yaptığı tespit edildi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZ ETTİ

Tayland polisiyle iletişime geçen ekipler, görüntülerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Tayland polisi, tecavüzün gerçekleştiği mekanı tespit etti.

Ekipler ayrıca, mağdur çocuğun kimliğini ve şüphelinin kaldığı adrese de ulaştı.

VİDEOYU EŞİ KAYDETTİ

Eşiyle birlikte tatil yaptığı otelde yakalanan İngiliz turistin telefonunda tecavüze ait diğer videolar da ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, videonun adamın karısı tarafından çekildiği ve sosyal medyada paylaşıldığı bilgisine ulaştı.

TUTUKLANDILAR

Sapık çiftin, tatil sırasında çocuğun annesiyle tanıştıkları ve çocuğa bu şekilde ulaştıklar ortaya çıktı.

"13 yaşından küçük çocuğa tecavüz" ve "tecavüzü kayda alma" suçlamaları yöneltilen İngiliz çift, tutuklandı.