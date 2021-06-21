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    Tayland'da acıkan fil evin duvarını yıktı

    Tayland'da Kaeng Krachan Milli Parkı'ndan kaçan fil, yiyecek ararken civardaki bir evin mutfağına, duvarını yıkarak girmeye çalıştı.
    • AA
    • 21.06.2021 - 18:53
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    Tayland'da acıkan fil evin duvarını yıktı

    Chalermkiatpattana köyünde yaşayan Ratchadawan Puengprasoppon adlı kadın, cumartesi sabahı erken saatte gürültüyle uyandı.

    MUTFAĞINA FİL GİRDİ

    Neler olduğunu anlamak için etrafa bakınan Ratchadawan, mutfak duvarından içeri girmeye çalışan ve hortumuyla yiyecek bir şeyler arayan "Boonchuay" isimli fille karşılaştı.

    Guardian'ın haberine göre, Ratchadawan hortumuyla mutfağın altını üstüne getiren filin görüntülerini telefonuyla kaydetti.

    Tayland da acıkan fil evin duvarını yıktı #1

    "SIK SIK ZİYARETE GELİYORLAR"

    Konuyla ilgili açıklama yapan Milli park yetkililerinden Itthipon Thaimonkol, "Sık sık ziyarete geliyorlar. Yiyeceklerin kokusunu alabildikleri için yerel pazar kurulduğunda her zaman geliyorlar" dedi.

    DAHA ÖNCE DE AYNI FİL AYNI MUTFAĞA GİRMİŞTİ

    Tayland medyasında yer alan haberlere göre aynı fil, daha önce de Ratchadawan'ın mutfağına girmiş ve yaklaşık 50 bin Tayland Bahtı (yaklaşık 14 bin TL) tutarında hasara yol açmıştı.

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