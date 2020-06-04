Tayland'da korona aşısının maymun denemeleri başladı

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Yetkililer, sürecin başarılı olması halinde ekim ayında insan denemelerinin başlayacağını bildirdi.

Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde aşı ve ilaç çalışması devam ediyor.

Bu kapsamda Tayland'da geliştirilen bir aşı, maymunlar üzerinde denenmeye başlandı.

Başkent Bangkok'taki Chulalongkorn Üniversitesi'nden Chula Aşı Araştırma Merkezi Başkanı Kiat Ruxrungtham, koronavirüse karşı geliştirilen aşının gine domuzları üzerinde deneme aşamasının tamamlandığını kaydetti.

EKİMİN BAŞINDA İNSANLARDA DENENEBİLİR

Şimdi de yengeç yiyen makak maymunları üzerinde aşı deney sürecinin başladığını belirten Kiat, süreç başarılı olursa aşının ekimin başında insanlar üzerinde deneneceğini ifade etti.

TAYLAND'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Kiat, her şey yolunda giderse Tayland'ın gelecek yıl kendi koronavirüs aşısına sahip olacağını vurguladı.

Tayland'da bugüne kadar 3 bin 101 virüs vakası tespit edilirken, koronavirüs nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.