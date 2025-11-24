Tayland’da muson felaketi: 18 ölü 12 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güneydoğu Asya’da etkisini artıran muson yağışları, Tayland’ın güney eyaletlerinde sel ve toprak kaymalarına yol açarak yaşamı olumsuz etkiledi. Günlerdir süren şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede olağanüstü durum yaşanıyor.

2 MİLYONA YAKIN İNSAN ETKİLENDİ

Tayland Afet Önleme ve Yönetim Departmanı (DDPM), 10 eyalette 719 bin hanenin ve 1 milyon 917 binden fazla kişinin sel ve toprak kaymalarından etkilendiğini duyurdu.

Tayland Sağlık Bakanlığı ise felaketlerde en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin yaralandığını, 1 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

BİR EYALET, AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Ülkede kara yolu ulaşımı birçok noktada tamamen durdu. Elektrik ve internet kesintileri yaşamı güçleştirirken, erzakları tükenen vatandaşlar sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yaptı.

En büyük zararın meydana geldiği Songkhla eyaleti felaket bölgesi ilan edilirken, su seviyesinin kritik düzeye ulaştığı mahallelerde zorunlu tahliyeler başlatıldı.

ORDU KURTARMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Tayland Kraliyet Ordusu; hava, kara ve deniz birlikleriyle arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun yağış ve çamur nedeniyle ekiplerin ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi.

BAŞBAKAN BÖLGEDE

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, selden en çok etkilenen güney eyaletlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Charnvirakul, hükümetin tüm imkânlarıyla bölge halkının yanında olduğunu belirterek, sel mağduru her haneye 9 bin baht (yaklaşık 12 bin TL) acil destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

VİETNAM'DA 91 CAN KAYBI

Muson yağmurlarının etkili olduğu bir diğer ülke Vietnam’da da tablo ağır. Ülkede sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 91’e çıktı. Resmî raporlara göre ölümlerin 63’ü boğulma sonucu meydana geldi, 11 kişi ise hâlen kayıp.

Vietnam’da bu yıl meydana gelen sel felaketlerinin ülke ekonomisine verdiği zararın 500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.