Tayland'da siyasetçi eşini evlatlık edindiği keşişle bastı Tayland'da 64 yaşındaki bir iş insanı, milletvekili olan 45 yaşındaki eşini evlat edindiği genç bir keşişle bastı. Söz konusu görüntüler ülkede deprem etkisi yarattı.

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ensonhaber.com

Tayland'ın Sukhothai şehrinde pes dedirten bir olay yaşandı.

64 yaşındaki iş insanı Jilted Ti, 45 yaşındaki Demokrat Parti Milletvekili Prapaporn Choeiwadkoh'u, evlat edindiği ve bir keşiş olan Phra Maha ile cinsel ilişkiye girerken bastı.

Evlat edindiği genç keşişi milletvekili olan eşiyle yakaladı

Eve girdiğinde yatak odasından gelen sesleri duyan ve oraya doğru harekete eden Ti, cep telefonunun kamerasını açarak olanları anbean kaydetti.

Prapaporn Choeiwadkoh'u çıplak halde evlatlığıyla ilişkiye girerken yakalayan iş insanı çılgına dönerek "Siz ikiniz çok mu mutlusunuz?" diye bağırdı.

İnkar etti: Sadece konuşuyorduk ve sonra duş alacaktık

Genç keşişle aynı yatakta yakalanan Choeiwadkoh yerel medyaya yaptığı açıklamada "Aramızda bir cinsel ilişki yaşanmadı. Hiçbir şey olmadı, videoda göründüğü gibi değil. Bazı sorunları vardı, bu yüzden sadece birlikte konuşuyorduk ve sonra duş alacaktık" ifadelerini kullandı.

"Son zamanlarda genç keşişlerle daha fazla vakit geçirdiğini fark ettim"

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre eşini yatak odasında basan iş insanı ise "Eşim her zaman çok dindardı. Son zamanlarda genç keşişlerle daha fazla vakit geçirdiğini fark ettim. Perdeler kapalıyken onu bir keşişin kulübesine girerken bile gördüm. Bu çocukla ilgili karımı kandırdığını ve onu baştan çıkardığını düşünüyorum. Geçen yıl bana onun için üzüldüğünü söyledi ve biz de onu kendi oğlumuz olarak evlat edinmeye karar verdik. Telefonuna cevap vermeyince eve erken geldim. Bir şeylerin ters gittiğinden şüphelendim. Onları bir arada bulduğumda o kadar öfkelendim ki, kendimi ihanete uğramış gibi hissettim. Ona altın getirmiştim ve ona birçok hediye vermiştim" dedi.