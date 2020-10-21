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- Tayland’da tuvaletteki kadının kalçasını 2 metrelik piton ısırdı
Tayland’da tuvaletteki kadının kalçasını 2 metrelik piton ısırdı
Bir kadının, evinde bulunan tuvaleti kullandığı sırada kalçasını 2 metre uzunluğunda dev piton ısırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- DHA
- 21.10.2020 - 17:56
- Güncelleme : 21.10.2020 - 17:56
Tayland’ın Samut Prakan bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki Boonsong Plaikaew, evindeki tuvaleti kullandığı sırada 2 metre uzunluğundaki bir piton tarafından kalçasından ısırıldı.
Kadın kanlar içinde kaldıktan sonra dev piton, talihsiz kadını bir de parmağından ısırdı.
HEM KALÇASINDAN HEM DE ELİNDEN ISIRILDI
Pitonu parmaklarından uzaklaştırmayı başaran Plaikaew, daha sonra çığlık atararak yardım istedi.
Plaikaew'in eşi, eve acil yardım ve hayvan kurtarma ekiplerini çağırdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen acil yardım ekipleri kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından Plaikaew, hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU
Tedavi edilmesinin ardından taburcu edilen Plaikaew'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.