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    Tayland’da tuvaletteki kadının kalçasını 2 metrelik piton ısırdı

    Bir kadının, evinde bulunan tuvaleti kullandığı sırada kalçasını 2 metre uzunluğunda dev piton ısırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 17:56
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 17:56
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    Tayland’da tuvaletteki kadının kalçasını 2 metrelik piton ısırdı

    Tayland’ın Samut Prakan bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki Boonsong Plaikaew, evindeki tuvaleti kullandığı sırada 2 metre uzunluğundaki bir piton tarafından kalçasından ısırıldı.

    Kadın kanlar içinde kaldıktan sonra dev piton, talihsiz kadını bir de parmağından ısırdı.

    HEM KALÇASINDAN HEM DE ELİNDEN ISIRILDI

    Pitonu parmaklarından uzaklaştırmayı başaran Plaikaew, daha sonra çığlık atararak yardım istedi.

    Plaikaew'in eşi, eve acil yardım ve hayvan kurtarma ekiplerini çağırdı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen acil yardım ekipleri kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından Plaikaew, hastaneye kaldırıldı.

    SAĞLIK DURUMU

    Tedavi edilmesinin ardından taburcu edilen Plaikaew'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tayland’da tuvaletteki kadının kalçasını 2 metrelik piton ısırdı #1

    Tayland’da tuvaletteki kadının kalçasını 2 metrelik piton ısırdı #2

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