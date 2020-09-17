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    Taylandlı vekil, parlamentoda porno izledi

    Tayland'da Ronnathep Anuwat adlı milletvekili, parlamentoda cep telefonundan porno izlerken görüntülendi.
    • DHA
    • 17.09.2020 - 16:37
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 16:37
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    Taylandlı vekil, parlamentoda porno izledi

    Tayland'da parlamentoda, 2021 yılı bütçe maratonunda şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı.

    Meclis'te  bütçe hakkında konuşma yapması gereken Ronnathep Anuwat adlı milletvekili, telefonundaki cinsel içerikli video ve fotoğraflara bakarken objektife takıldı.

    Taylandlı vekil, parlamentoda porno izledi #1

    "VİRÜS İÇERİKLİ BİLGİLENDİRME"

    Parlemanto muhabirleri tarafından farkedildiğini fark eden Anuwat, telefonunu kapatarak, "Virüs içerikli bilgilendirme geldi." diyerek kendini savundu.

    Anuwat'ın, gazetecilere haber yapmamaları konusunda da ricada bulunduğu ifade edildi.

    Taylandlı vekil, parlamentoda porno izledi #2

    Taylandlı vekil, parlamentoda porno izledi #3

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