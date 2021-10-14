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- Tayvan’da 13 katlı binada yangın: Ölü ve yaralılar var
Tayvan’da 13 katlı binada yangın: Ölü ve yaralılar var
Tayvan'ın Kaohsiung kentinde bulunan 13 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.
- İHA
- 14.10.2021 - 09:19
- Güncelleme : 14.10.2021 - 09:34
Tayvan'ın Kaohsiung kentinde bulunan 13 katlı bir binada yangın çıktı.
Yangına hemen müdahale edilirken, ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.
İtfaiye, gece 03.00 sıralarında başlayan yangını, sabahın ilk ışıklarında ancak söndürebildi.
159 İTFAİYE GÖREVLİSİ MÜDAHALE ETTİ
120 dairenin bulunduğu binayı alevlerden kurtarmak için 75 araçla birlikte 159 itfaiye görevlisinin, olay yerine sevk edildiği öğrenildi.
Yangında binadaki birkaç katın da ciddi derecede zarar gördüğü belirtildi.
Tayvan’da 13 katlı binada yangın VİDEO