Tayvan'da süper tayfun Ragasa: 14 ölü, 30 kayıp

Tayvan ajansı CNA’nın haberine göre, Ada’nın doğusundaki Hualien iline bağlı Gangfu kasabasındaki Matai’an Set Gölü, aşırı yağış nedeniyle taşarak yerleşim yerlerini sel bastı.

14 ÖLÜ, 18 YARALI, 30 KAYIP

Yerel afet birimleri, selde 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını ve 30 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun evlerini zamanında tahliye edemeyen yaşlılar olduğu belirtildi.

3 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Selde su seviyesi evlerin birinci katlarına kadar yükselirken, caddeler çamur ve balçıkla kaplandı. Kasabanın tren istasyonu kullanılamaz hale gelirken Matai’an Deresi üzerindeki kara yolu köprüsü yıkıldı. Afet kurtarma ekipleri, Gangfu, Fenglin ve Wanrong kasabalarında yaşayan 3 binden fazla kişiyi tahliye etti.

HONG KONG VE GUANGDONG ALARMDA

Süper Tayfun Ragasa, gece saatlerinde Çin’in güney kıyılarına 100 kilometre yaklaşınca Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm verildi.

Hong Kong Gözlemevi, tayfunun yerel saatle 06.00-09.00 arasında şehrin yakınından geçmesinin beklendiğini bildirdi ve fırtına uyarısını en üst seviye olan 10’a yükseltti. Şehirde tüm anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi; yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.

Çin ana karasındaki Guangdong eyaleti de 4 aşamalı tayfun uyarı sisteminde en yüksek düzey olan 1. seviye alarm ilan etti. Meteoroloji Merkezi, süper tayfunun öğleden sonra eyalette etkili olacağını, şiddetli rüzgar, yağmur ve yüksek dalgaların yarına kadar süreceğini bildirdi.

Sel tehlikesi olan bölgelerde yaşayan 371 binden fazla kişi tahliye edilirken helikopterler, drone'lar, 23 gemi ve 38 bin afet kurtarma görevlisi hazır bekletiliyor. Eyalette 10 şehirde okullar, iş yerleri, süpermarketler ve toplu taşıma durduruldu; Şıncın’da 529 uçak seferi iptal edildi.

RAGASA'NIN ETKİ ALANI

Pasifik Okyanusu’nda yılın ilk “süper tayfunu” olarak ortaya çıkan Ragasa, Filipinler’in kuzeydoğu kıyılarına yaklaşırken şiddetini artırdı. Saatte 260 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarıyla Ragasa, Filipinler’in kuzeyi ve Tayvan’da etkili olduktan sonra Çin’in güney kıyılarına ulaştı ve batıya yönelerek Vietnam’ın kuzeyine kadar ilerlemesi bekleniyor.