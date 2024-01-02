Tayvan'dan birleşme isteyen Çin'e: Barış içinde bir arada yaşayalım Tsai Ing-wen, Pekin yönetimiyle sağlıklı diyalog kurmak istediklerini söyledi. Tayvan lideri, mesajında 'barış, eşitlik, demokrasi' vurgusu yaptı.

ensonhaber.com

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2024 yılına ilişkin mesajında Tayvan ile birleşmek istediklerini söyledi.

"Çin kesinlikle yeniden birleşecek." diyen Şi, "Tayvan Boğazı'nın her iki yakasındaki tüm Çinliler ortak bir amaç duygusuna bağlı kalmalı." ifadesini kullandı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise Taipei ve Pekin'in "uzun vadeli barış içinde bir arada yaşama" arayışında olması gerektiğini vurguladı.

Tayvan'dan Çin mesajı

Tsai, Çin ile gelecekteki ilişkilerin Tayvan'ın "demokratik prosedürlerine" göre kararlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Tayvan'da seçime iki haftadan az bir süre kaldı. Bu seçim, Pekin'den Washington'a kadar yakından izleniyor.

Pekin: Bizim toprağımız

Seçimlerin, kendi kendini yöneten adanın Çin ile ilişkileri üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.

Pekin yönetimi, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan ile birleşmek istediğini her fırsatta vurguluyor.

"Diyalog kurmak istiyoruz"

Çin ile diyaloğu yeniden başlatmayı umduğunu anlatan Tsai, şöyle devam etti:

Tayvan Boğazı'nın her iki tarafının da en kısa sürede sağlıklı ve sürdürülebilir temaslarda bulunmasını umuyoruz.



Ayrıca iki tarafın barış, eşitlik, demokrasi ve diyalog altında bir arada yaşamanın uzun vadeli ve istikrarlı bir yolunu birlikte arayacağını umuyoruz.

"Çin'le ilişkilerimizi demokratik prosedürlerimiz belirlemeli"

Çin'in Tayvan üzerinde hak iddiasını kabul etmeyen Tsai Ing-wen, demokrasiyi savunma konusunda kararlı olduğunu belirtirken şunları anlattı: