Limandaki yük gemisinin boru hattına çarpması sonucu gerçekleşen patlamada 6 kişi yaralanırken, gemideki 4 kişiye ulaşılamadı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Corpus Christi kentinde, limandaki bir yük gemisinin boru hattına çarpması sonucu patlama meydana geldi.

Bölgeden alevler yükselirken, limana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

6 YARALI, 4 KAYIP

Corpus Christi İtfaiye Şefi Robert Rocha yaptığı açıklamada, patlama sonucu 6 kişinin yaralandığını ve 4 kişiye ise ulaşılamadığını bildirdi.

Rocha, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Teksas'ta boru hattında patlama

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise kayıp 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtildi.

Teksas Valisi Abbott ise yaptığı yazılı açıklamada, "Patlamanın ardından acil müdahale ekipleri, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan kurtarma ekipleri, Teksas Acil Durum Yönetimi Bölümü ve Teksas Kamu Güvenliği İdaresi ekipleri olay yerine gönderildi ve Teksas Çevre Kalite Kontrol Komisyon ekiple bölgedeki hava kalitesini izliyor" dedi.

"BÖLGEDE GÜVEN SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Abbott, "Bu olayı ele almak ve Teksaslıları bölgede güvende tutmak için gereken ek personel ve kaynakları sağlamaya hazırız. Durumu izlemeye devam edeceğiz ve tüm Teksaslılardan patlamaya sonrasında arama ve kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri için dua etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.