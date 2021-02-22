Kar yağışının olumsuz etkilediği eyalet, su kıtlığına sahne oluyor. Teksaslılara yardım için bağış kampanyası düzenlendi. Elektrik faturalarıyla ilgili ise inceleme başlatıldı.

ABD'nin Teksas eyaletinde görülen sert kış koşulları eyalette yaşayanları elektriksiz bırakmış, günlük hayat olumsuz etkilenmişti.

Hava sıcaklıkları normale dönmeye başlasa da hayat Teksaslılar için normal akışında ilerlemiyor.

ABD merkezli Axios internet sitesi, tarihi kış fırtınalarının eyaleti bir hafta boyunca elektriksiz bıraktığını, Teksas'ın çoğuna yeniden elektrik verilmeye başlandığını ancak milyonlarca insanın temiz suya erişemediğini aktardı.

TEKSAS'TA 8.8 MİLYON KİŞİ SU SORUNU YAŞIYOR

Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu, yaklaşık 8.8 milyon insanın veya eyalet nüfusunun kabaca üçte birinin su kaynaklarıyla ilgili sorunları olduğunu bildirdi.

Eyaletteki su krizi karşısında halkın ihtiyaçları, gıda bankaları ve gönüllüler tarafından dağıtılan şişelenmiş suyla giderilmeye çalışılıyor.

Helikopterler, kamyonlar ve uçaklarla 3.4 milyondan fazla şişe su Teksas'a gönderildi. Teksas Valisi Greg Abbott, "Milyonlarcası daha teslim edilecek." dedi.

Teksas'ta su krizi devam ediyor ViDEO

ELEKTRİK FATURALARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Teksas'taki yetkililer, eyaletteki yaygın elektrik kesintilerinin nedenleri ve kış fırtınalarının ardından yükselen faturalar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Milyonlarca Teksaslının geçen haftaki fırtınalarda elektrik ve su kaybına uğradığı, sonrasında ise toptan elektrik fiyatlarının megavat saat başına yaklaşık 50 dolardan 9 bin dolara yükseldiğine dikkat çekildi.

Bazı Teksaslıların bu ay şimdiye kadar 17 bin dolara varan faturalarla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

TEKSASLILAR TEPKİLİ: BU ADİL Mİ

Eyalette yaşayan bir kişi, gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "120 metre kare ev kullanıyorum ve faturam bu. Bu adil mi? Sadece tüm 2020 yılı için 1200 dolar ödemiştim." diye yazdı.

Söz konusu kişinin paylaştığı son faturada 1-18 Şubat tarihlerinde toplam 3 bin 801 dolarlık bir tutar olduğu görüldü.

"ELEKTRİK KURULU ŞEFFAF DEĞİL"

Vali Abbott, eyaletteki Elektrik Güvenilirlik Kurulu'nu (ERCOT) şeffaf olmamakla suçladı. Ancak, söz konusu kurulun Abbott'ın liderliği altında çalıştığı iddia ediliyor.

Abbott, Teksaslıların elektrik faturalarındaki "mantıksız ani artışlarla" karşılaşmaması için çalıştıklarını ifade etti.

5 MİLYON DOLAR TOPLANDI

Teksas Kamu Hizmetleri Komisyonu, elektrik faturalarıyla ilgili ödeme yapılmaması nedeniyle kesintileri durdurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Teksas yardım fonu için bağış toplama çabalarının 5 milyon doları bulduğunu söyledi.

ABD BASINI: TEKSAS ENERJİ DÜZENLEMESİNE AYKIRI DAVRANDI

New York Times gazetesi, Teksas'ın karşı karşıya kaldığı enerji sorununu mercek altına aldı, "Teksas, son 120 yıldır petrol ve gaz ticareti üzerine inşa edilmiştir." denildi.

ABD'nin önde gelen enerji üretici eyaleti olan Teksas'ın dünyada enerjisi bitebilecek son yer gibi göründüğü, ancak bu durumun geçen hafta meydana geldiği kaydedildi.

Teksas'ın, eyaletler arası elektrik şebekelerine katılmayı reddettiği ve enerji düzenlemesine aykırı davrandığı belirtildi.